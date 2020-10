PS4 / PS5 : Sony annonce l'app Apple TV pour le 12 novembre

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

C'était encore une rumeur il y a un mois, Sony vient de confirmer que l’application TV d’Apple sera lancée sur la PlayStation 4 et la PlayStation 5 le 12 novembre, le jour même de la mise en vente de sa nouvelle console, la PS5.



L'annonce a été faite aujourd'hui sur le blog officiel PlayStation de Sony.

Apple TV+ bientôt sur Playstation

Avec l'application TV, les propriétaires de PS4 et de PS5 pourront profiter de l'Apple TV+, des chaînes Apple TV, des films nouveaux et populaires, ainsi que des recommandations personnalisées. Cela signifie que les joueurs vont pouvoir regarder les programmes originaux d'Apple comme Mythic Quest: Raven's Banquet, Ted Lasso, See, Defending Jacob et autre The Morning Show sur Apple TV Plus, mais aussi acheter ou louer des films et des séries.



D'autres services de divertissement seront également ajoutés au logiciel PlayStation, notamment Disney+, Netflix, Spotify, Twitch et YouTube. Les applications de streaming supplémentaires à venir sur la PlayStation 5 incluent Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu, Peacock et plus encore.

Vous n'avez pas besoin de télécharger ces applications vidéo séparément :

Dans l'espace multimédia, vous n'aurez plus besoin de télécharger des applications de divertissement via le PS Store - tout se trouve dans l'espace multimédia. La création d'espaces de jeux et de médias dédiés à l'expérience utilisateur de la PS5 permettra de basculer rapidement et facilement entre le contenu de jeu et de divertissement quand vous le souhaitez. La console PS5 dispose également d'un nouveau centre de contrôle qui rend le contrôle de votre musique plus facile que jamais, vous pouvez donc basculer rapidement entre les chaînes, sauter et mettre en pause votre musique.

Le nouveau Media Remote de Sony sera disponible au lancement.

La télécommande dispose de boutons de lancement dédiés pour les applications Disney+, Netflix, Spotify et YouTube. Mais rien pour Apple TV+. A votre avis, les plateformes ont-elles payé pour être sur ces boutons ?