Tesla finalise la conduite 100% autonome aux États-Unis

Il y a 35 min (Màj il y a 35 min)

Corentin Ruffin

Doit-on encore présenter Tesla et ses ambitions au sein du marché des véhicules électriques ? Allez, pour les bonnets d'âne au fond de la classe, on parle d'un constructeur de voitures qui a l'ambition de proposer une conduite 100% autonome.



Un pari déjà bien engagé, qui doit tout de même faire face à la loi, pas très bienveillante envers ces nouvelles technologies.



Malgré tout, Elon Musk, son créateur aussi fou qu'audacieux, continue d'améliorer son système et d'essayer de convaincre les différentes juridictions.

Tesla fait le bilan : 500 000 voitures par an

Dans la journée, Tesla a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre fiscal américain, avec des chiffres très prometteurs.



Avec un bénéfice net de 331 millions de dollars, on peut dire que la récente période compliquée par le COVID-19 a épargné le petit protégé d'Elon Musk.



Ainsi, la trésorerie du constructeur est évaluée à 15 milliards de dollars, de quoi financer de futurs projets. Mieux encore, à partir de cette année, les capacités de production de l'usine de Fremont pourraient atteindre 500 000 véhicules. Prometteur, quand on sait que l'usine européenne de Berlin viendra améliorer les chiffres.



La firme commence à déployer la conduite 100% autonome sur certains véhicules, demandant tout de même aux conducteurs d'avoir les mains sur le volant. On s'y approche...



