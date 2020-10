Minecraft : compte Microsoft obligatoire pour accéder au jeu en 2021

Minecraft ne sera plus accessible en 2021 si vous ne possédez pas un compte Microsoft. Si cette phrase vous concerne, lisez attentivement cet article et ne perdez pas de temps pour agir sous peine de ne plus pouvoir accéder au jeu.

Changement de compte chez Minecraft

L'annonce a été faite il y a 2 jours sur le blog officiel de Minecraft, les joueurs qui possèdent la version originale vont devoir se créer un compte Microsoft s'ils n'en ont pas un, sous peine de ne plus pouvoir accéder au jeu en 2021. Pour rappel, cela fait 6 ans que les joueurs n'avaient pas besoin d'avoir un compte Microsoft pour jouer à Minecraft.



Pour expliquer le plus clairement possible, Minecraft a existé en deux versions, la première nommée "Java Edition original" et la deuxième "Bedrock Edition". Ceux sous la deuxième version n'ont pas à se soucier de cet article car l'accès avec un compte Microsoft est obligatoire avec cette version.



Mais pour les plus anciens qui ont téléchargé le jeu sous la première version, la création du compte n'était pas obligatoirement à faire avec un compte Microsoft. Le jeu appartenant à Microsoft, voilà donc une nouvelle logique qui si elle vous concerne, ne doit pas être loupé.



Pour ceux qui sont concernés par cet article, pensez à vous rendre sur le blog officiel de Minecraft.

