Apple TV Plus : voici le trailer de « Becoming You »

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Apple a partagé aujourd'hui une bande-annonce pour sa nouvelle série documentaire Apple TV+ « Becoming You », qui offre un aperçu de la façon dont les enfants se développent dans le monde.

Une docu-série sur les enfants à venir chez Apple

La série, racontée par Olivia Colman, lauréate d'un Oscar, met en vedette 100 enfants de dix pays à travers le monde. Chaque épisode examine comment les bébés de toutes nationalités apprennent à penser et à parler dans leur langue maternelle.

2000 jours. 100 enfants. Notre histoire. Découvrez les premiers jours de la vie dans Becoming You, une série documentaire en six parties à travers le monde racontée par la lauréate d'un Oscar Olivia Colman.

Raconté à travers les yeux de plus de 100 enfants à travers le monde, du Népal au Japon en passant par Bornéo, chaque épisode offre un regard stimulant sur la façon dont les enfants évoluent de la naissance à l'âge de 5 ans. Il souligne à quel point nos voyages sont différents, mais raconte en fin de compte l'histoire de notre humanité et de notre communauté lorsqu'il s'agit d'élever des enfants.

Cette série est produite par Wall to Wall Media et est produite par Leanne Klein et Hamo Forsyth. Les six premiers épisodes de «Becoming You» feront leurs débuts mondiaux le vendredi 13 novembre en exclusivité sur Apple TV+.