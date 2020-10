Moncage : une aventure fascinante remplie de casse-tête

Hier à 22:48 (Màj il y a 46 min)

Corentin Ruffin

Réagir

L'année 2021 nous réserve bien de belles surprises dans le domaine du jeu vidéo, à commencer par la sortie prochaine des nouvelles consoles de salon, la PlayStation 5 et la Xbox Series X.



Mais, au niveau des arrivées sur les mobiles, nous devrions ne pas être en reste non plus : avec l'avènement des services de jeux en streaming (à condition que les règles d'Apple s'assouplissent) et les prouesses dont sont capables nos petits appareils, cette cuvée devrait être excellente.



Dans la liste des hits à venir, on note celle de Montage, un jeu de puzzle 3D qui naîtra d'une collaboration entre Optillusion Games et XD Network. Voici son premier trailer :

Moncage se montre avant une sortie en 2021

Moncage est un jeu d'aventure et de puzzle unique où vous explorez un monde fascinant piégé dans un cube mystérieux. Chaque visage affichant une scène unique, vous devrez tirer parti des illusions et découvrir les liens cachés pour résoudre le puzzle.

Le jeu prend donc la forme d'un puzzle qui renferme plusieurs scènes, dont il faudra se servir pour avancer et résoudre de nombreuses énigmes.



Des graphismes simples viendront donner un certain charme à cette aventure qui s'annonce sublime, et qui demandera toute votre attention.



Moncage devrait être disponible en 2021 sur iOS, Android, Steam et Nintendo Switch.