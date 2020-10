PS5 : la DualSense compatible sur xCloud

Alexandre Godard

On se rapproche de plus en plus du mois de novembre et qui dit novembre dit hiver, mais signifie surtout la sortie des consoles Next Gen. On a appris cette semaine que jouer avec une manette PS5 sur un service Xbox sera possible, voyons ensemble comment cela fonctionne.



Jouer à un service Xbox avec la manette Playstation

Plus que quelques semaines avant la sortie de la PS5 et sa toute nouvelle manette, la DualSense. II y a quelques jours, certains influenceurs américains ont eu la chance de recevoir la PS5 en avance et nous ont dévoilé quelques courtes vidéos de la console (de la boîte surtout) mais aussi de la manette.

C'est donc grâce à cette occasion que l'on a pu avoir la confirmation que tout comme la manette de la PS4, la manette PS5 sera compatible en Bluetooth sur les téléphones Android, ce qui signifie donc que vous pourrez jouer à xCloud, qui est un service de Microsoft.



C'est un fait plutôt étrange étant donné que Microsoft est le concurrent principal de Sony avec ses Xbox Series. Ce qui paraît plus logique, c'est que Microsoft est beaucoup plus ouvert que Sony sur ce sujet et le prouve justement avec son système entièrement jouable sur PC comme sur Xbox. Rien d'étonnant donc à ce que la manette PS5 soit compatible avec un service Xbox, mais au moins c'est confirmé.



Vivement le 19 novembre !