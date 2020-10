Apple prêt à mettre 400 millions pour James Bond No Time To Die ?

Alban Martin

Il y a quelques jours, nous apprenions que MGM cherchait à vendre une licence pour le prochain film de James Bond No Time to Die à un service de streaming tel qu'Apple ou Netflix. Un nouveau rapport aujourd'hui indique qu'Apple était suffisamment intéressé par l'accord pour avoir fait une offre à MGM, mais les deux parties étaient trop éloignées pour parvenir à un accord.

400 millions pour le dernier James Bond

Les rapports indiquaient que MGM avait acheté No Time to Die pour 600 millions de dollars pour une licence d'un an. MGM a ensuite approché des entreprises comme Apple et Netflix pour discuter de la possibilité d'un accord, mais les deux auraient tiqué sur le prix.



Un nouveau rapport du Hollywood Reporter permet d'avoir quelques détails supplémentaires sur l'intérêt réel d'Apple. Apple était le seul service de streaming suffisamment intéressé pour donner un chiffre.



Citant plusieurs sources, le rapport indique qu'Apple a réfléchi à une offre pour MGM de l'ordre de 350 millions de dollars à 400 millions de dollars pour une offre de 12 mois. C'était trop éloigné des attentes de MGM qui espérait environ 700 millions pour vendre le nouveau film avec Daniel Craig.

Dommage, d'autant que la firme de Beverly Hills perd plus d'un million de dollars par mois en intérêts sur le prêt qu'elle a contracté tant que le nouveau 007 ne sort pas en salle. Il était prévu pour avril 2020 mais la pandémie a forcé la société à repousser le lancement.



Du côté d'Apple, le chiffre était trop haut pour une seule année d'exclusivité. En effet, la branche "vidéo" de Cupertino a obtenu un accord de dix ans en acquérant le film de Tom Hanks Greyhound pour 70 millions de dollars il y a quelques mois.