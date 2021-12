Apple annonce un documentaire sur James Bond appelé "The Sound of 007"

Apple a annoncé un nouveau documentaire intitulé "The Sound of 007", marquant les 60 ans de la saga ou "l'histoire remarquable de six décennies de musique de James Bond". Le documentaire devrait sortir en octobre 2022 pour marquer les 60 ans de James Bond.

Un partenariat entre Apple, MGM, Eon et Ventureland

Le documentaire est produit par MGM, Eon Productions et Ventureland. Le nouveau film d'Apple comprendra la musique de toute la franchise, qui remonte au premier film "Dr. No" de 1962.



007.com décrit le documentaire de cette manière :

The Sound of 007 ira derrière la caméra de la plus grande franchise cinématographique de l'histoire, de la genèse de Dr. No et de l'emblématique chanson thème de 007 jusqu'à No Time to Die, en mêlant des interviews sincères à d'incroyables archives de James Bond.

"The Sound of 007" sera exclusif à Apple TV+ et viendra donc remplir la catégorie des documentaires.



