Apple rachète la startup Vilynx spécialisée dans l'IA vidéo

Hier à 21:00

Medhi Naitmazi

Réagir

Apple vient de réaliser une autre acquisition dans le secteur de l'intelligence artificielle. D'après les indiscrétions de Bloomberg, la firme de Tim Cook a racheté la startup Vilynx basée à Barcelone pour environ 50 millions de dollars.

Vilnyx : nouvelle acquisition d'Apple

Apple a confirmé l'acquisition avec sa traditionnelle déclaration laconique à Bloomberg :

Apple achète de temps en temps de petites entreprises technologiques et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos projets.

Vilynx s'est spécialisé dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et de vision par ordinateur pour analyser le contenu d'une vidéo. La technologie utilise l'intelligence artificielle pour déterminer le contenu audio, texte et visuel d'une vidéo, puis créer des balises de recherche.



Vilynx a appliqué sa technologie à des logiciels que les entreprises utilisaient pour les moteurs de recherche et de recommandation pour la vidéo et d'autres médias. Sur son site Web désormais disparu, la startup a vanté la capacité de son système à non seulement reconnaître les éléments, mais aussi à les comprendre.

Apple peut appliquer la technologie Vilynx à ses plates-formes de différentes manières. Par exemple, Siri et la recherche pourraient être renforcés avec de nouvelles façons d'inclure du contenu vidéo dans les résultats. L'application Photos pourrait également être améliorée avec de nouvelles capacités de recherche, et Bloomberg souligne que la technologie vidéo AI pourrait également être utilisée dans l'application TV. On imagine également que les Podcast pourraient en profiter par exemple.



Dans le cadre de cet accord, Elisenda Bou-Balust, cofondatrice et directrice de la technologie de Vilynx, restera chez Apple, aux côtés d'une cinquantaine d'autres ingénieurs et scientifiques de la startup.



Apple conserve le bureau de Vilynx à Barcelone et entend en faire l’un des principaux centres de recherche et de développement en intelligence artificielle de la société en Europe. Apple possède également des ingénieurs en IA en Europe à Cambridge, au Royaume-Uni; à Cork, Irlande; à Munich en Allemagne et à Zurich en Suisse.



Vilynx n'est que l'une des nombreuses startups d'IA et d'apprentissage automatique qu'Apple a récemment acquises. En mai dernier, Apple a acquis Inductiv pour améliorer les données Siri. Mais on peut aussi citer Silk Labs ou encore Xnor.ai.