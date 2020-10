Apple TV+ : La série "Platonic" avec Rose Byrne et Seth Rogen bientôt disponible

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

Apple continue à un bon rythme les ajouts dans son catalogue Apple TV+, l'objectif reste le même, ajouter un maximum de contenus tout en préservant la qualité de ses programmes originaux. La firme de Cupertino vient de faire une annonce qui va ravir de nombreux fidèles du service du streaming, après une incroyable prestation dans "Nos pires voisins", Seth Rogen et Rose Byrne vont être de retour dans une série de comédie pour le plus grand bonheur de leurs fans !

Découvrez Platonic

Apple vient d'annoncer aujourd'hui avoir commandé une nouvelle série qui devrait faire beaucoup de bruit et accélérer le nombre de recrutements de nouveaux abonnés. Il s'agit d'une série comique réalisée par Nick Stoller connu pour avoir participé à Friends From College sur Netflix ou encore American Trip.

La série Platonic sera composée d'une saison de 10 épisodes de 30 minutes, on retrouvera en acteurs principaux Rose Byrne et Seth Rogen qui joueront des amis d'enfance qui se retrouvent plusieurs années après à l'âge adulte. Cette rencontre va tout bouleverser puisqu'elle va faire renaitre de vieux sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre quand ils étaient encore adolescents !

Voici la synopsis de la série :

Un couple d'anciens meilleurs amis qui se sont rencontrés dans leur jeunesse se reconnecte à l'âge adulte et tente de réparer la brèche qui a conduit à leur rupture. Leur amitié se consumant, elle déstabilise leur vie et les amène à réévaluer leurs choix.

Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été annoncée par Apple, le tournage n'a pas encore commencé, mais devrait débuter sous peu !

On peut probablement espérer une disponibilité dans le catalogue d'Apple TV+ vers la fin de l'année prochaine (si tout se passe bien).



Source