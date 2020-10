Apple TV+ : un trailer pour la série Dreamworks Doug Unplugs

Alban Martin

Apple propose un trailer vidéo pour sa nouvelle série animée pour enfant, Doug Unplugs. Cela vient renforcer le contenu pour enfants de la plateforme avec un programme de qualité signé Dreamworks.

Doug Unplugs

En effet, Apple a signé un accord pour que le programme soit disponible en exclusivité sur son service de streaming. Doug Unplugs conte la vie d'un jeune robot nommé "Doug" qui déteste faire comme les autres robots. Doug ne veut pas être considéré comme un robot mais plutôt comme un humain. Pour cela, alors que tous les robots du monde se connectent au réseau pour leur téléchargement quotidien, Doug préfère ne pas faire sa mise à jour et vivre son quotidien comme les enfants de son âge.



Chaque épisode mettra à l'honneur le droit à la différence, mais de manière simplifiée pour les enfants. Une jolie petite série animée bien que venant de Dreamworks, on aurait pu s'attendre à mieux.



Doug Unplugs sortira le 13 novembre et est produit par Jim Nolan, Dan Yaccarino et Aliki Theofiliopoulos.