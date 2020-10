MagSafe : la recharge rapide 15W nécessite l’adaptateur d’Apple

Pour le moment, il faut donc acheter l’adaptateur secteur 20 W d’Apple à 25 euros pour recharger au plus vite. En revanche, le testeur n’a pas essayé un chargeur 20 Watts comme ceux de ESR ou Anker . Dommage. Dans tous les cas, cette situation ne devrait pas rester ainsi, Apple devrait rapidement recevoir des nouvelles des clients et des accessoiristes pour une mise à jour logicielle. Pourquoi pas dans iOS 14.2 ou iOS 14.3.

C’est le YouTuber Zollotech qui s’est amusé à tester le chargeur MagSafe avec différents adaptateurs secteurs. Ses résultats sont sans appel, pour atteindre les 15 W, il faut obligatoirement l’adaptateur secteur 20 W d’Apple. Avec les modèles de constructeurs tiers, la vitesse de charge est bien inférieure et peine à atteindre les 10 W.

En effet, le chargeur MagSafe promet une charge sans fil de 15 W sur les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, soit le double par rapport aux anciens iPhone. Mais un comparatif montre que seul le nouvel adaptateur secteur 20 W d’Apple le permet.

L’une des nouveautés principales des iPhone 12 s’appelle MagSafe . Il s’agit d’un écosystème d’accessoires autour des nouveaux smartphones qui tirent partie des aimants de ces derniers. Et le plus intéressant concerne le chargeur éponyme vendu 45€ par Apple... sans adaptateur secteur. Alors que nous l’avons testé avec les iPhone 12 , il semblerait que, branché à une prise murale tierce, MagSafe ne délivre pas les 25 W attendus.

