Xiaomi annonce que le Mi 4K Laser arrive en France

Hier à 19:34 (Màj hier à 19:34)

Corentin Ruffin

Quelle beauté, mais quelle beauté... Xiaomi vient donc d'officialiser l'arrivée de son excellent vidéoprojecteur Mi 4K Laser en France, pour notre plus grand plaisir et celui des gros portefeuilles.



Car oui, pour s'offrir cette petite merveille à ultra-courte focale, il faudra débourser pas moins de 1999 euros lors de son lancement, puis 2499 euros une fois l'offre de début terminée.

Mi 4K Laser : le vidéoprojecteur 4K arrive en France

Qu'il est prometteur, ce Mi 4K Laser Projector 150... Lancé en Chine depuis l'année dernière, Xiaomi vient d'annoncer que son vidéoprojecteur va être lancé en France.



On parle d'un petit joujou qui mise sur l'ultra-courte focale, permettant de dépasser les 65 pouces de diagonale avec une simplicité déconcertante.



Même à 10 centimètres du mur, le vidéoprojecteur peut projeter le contenu sur le mur, chose impossible avec un appareil normal. De plus, celui-ci peut projeter une image de 150 pouces de diagonale, ce qui est tout bonnement impressionnant (en France, une télévision de 85 pouces est vendue autour de 5 000€).



Le Mi 4K Laser Projector 150 est capable de simuler une image en définition 4K avec définition native de 1920×1080 pixels et prise en charge du décodage Dolby et DTS-HD.



Disponible à la vente sur le site de la FNAC.