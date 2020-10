Apple Silicon : Apple prépare les développeurs à la transition avec des conseils

Il y a 3 heures

Julien Russo

Ça a été l'une des grandes annonces de cette année 2020, Apple abandonne son grand partenaire Intel pour se lancer dans le développement des processeurs pour iMac et MacBook. Après le succès des puces AXX pour les iPhone, iPad et Apple TV, il était logique que la firme de Cupertino poursuive cette avancée avec ses ordinateurs. Aujourd'hui, l'entreprise a décidé d'accompagner les développeurs macOS dans cette transition historique.

Les ingénieurs vont donner des conseils aux développeurs

Nous ne sommes plus loin du lancement du premier Mac avec Apple Silicon. Apple était toujours passé par des entreprises tierces pour le processeur de ses ordinateurs, Apple Silicon est l'une des nouveautés les plus importantes depuis la création du Mac.

Cependant, cette transition ne peut se faire correctement sans les développeurs qui participent au succès du Mac App Store et des divers logiciels macOS qu'on peut télécharger sur internet.

On vient d'apprendre cette nuit que la firme de Cupertino a envoyé des invitations aux développeurs qui ont intégré le programme de démarrage rapide universel, l'objectif est de créer un dialogue avec les ingénieurs de Cupertino qui ont travaillé sur Apple Silicon.

Cette rencontre aura lieu dans des laboratoires individuels, les ingénieurs donneront des conseils et astuces aux développeurs pour les aider à créer leurs applications pour Apple Silicon sur Mac.

Dans l'invitation expédiée, ce n'est pas la firme de Cupertino qui choisit la date, mais les développeurs qui peuvent demander un rendez-vous jusqu'au 1er novembre 17h. Les rendez-vous dans les laboratoires d'Apple auront lieu le 4 et 5 novembre, reste après aux développeurs de choisir le jour et la plage horaire qu'ils désirent.

Voici ce qui est dit dans l'invitation :

En tant que membre du programme de démarrage rapide des applications universelles, vous pouvez recevoir des conseils personnalisés au niveau du code d'un ingénieur Apple sur l'optimisation de vos applications iPhone, iPad et Mac pour les Mac Apple Silicon.

Pour rappel, le lancement du Mac avec Apple Silicon est prévu avant la fin de l'année 2020, Apple l'a promis lors de la WWDC 2020.

La rumeur d'une nouvelle keynote est toujours d'actualité pour le mois de novembre, plusieurs modèles de Mac pourraient être présentés.