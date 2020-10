L'Apple Store de Philadelphie ferme temporairement suite à de violents affrontements

C'est une affaire qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias français, mais de violents affrontements ont en ce moment lieu à Philadelphie après que des policiers aient tiré sur Walter Wallace Junior un homme noir de 27 ans. Dégradation sur les biens publics, pillages des magasins, la population est révoltée et la police semble débordée après plusieurs nuits d'émeutes !

Depuis lundi, de violentes émeutes ont lieu à Philadelphie, la police a prévenu sur son compte Twitter qu'une importante foule d'environ 1 000 personnes procédaient à des pillages de commerces dans le nord-est de la ville.

Immédiatement, des interventions policières ont eu lieu, mais la situation n'arrive pas à se calmer après plus de 3 nuits d'émeutes !

Au vu de la situation exceptionnelle qui rappelle celle de George Floyd à Minneapolis au mois de juin, Apple a pris la décision de temporairement fermer son Apple store Walnut Street à Philadelphie.



La firme de Cupertino n'a pas ouvertement dit les raisons, sur son site internet il est juste marqué "Temporairement fermé", mais d'après Michael Steeber de 9to5mac, il ne fait aucun doute qu'Apple essaie de protéger ses employés et sa boutique d'un pillage :

L'Apple Store de Philadelphie est l'une des rares boutiques d'Apple qui est en ce moment fermée aux États-Unis, tous les Apple Store ont repris leur activité avec des précautions maximales pour éviter la propagation du Covid-19. Comme on a pu le voir en France, plusieurs boutiques américaines possèdent le format "Express" et beaucoup optent pour les rendez-vous afin de limiter la présence et le nombre de clients à l'intérieur du magasin.

Apple Walnut Street is closed — this isn’t due to COVID, but precautionary because of the tension in Philadelphia. The store hasn’t even been fully repaired from summer’s damage. pic.twitter.com/LfXdLFWw0R