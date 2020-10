Sorties jeux : Tales of the Neon Sea, the longest drift, Five Nights at Freddys: HW

Il y a 55 min

Corentin Ruffin

Réagir

Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Tales of the Neon Sea, the longest drift, Five Nights at Freddys: HW.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

ZombieSmash! Idle Saga (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v1.03, 1,3 Go, iOS 10.0, oops11) Bienvenue dans le monde des mages, chevaliers, grands-pères et ..zombies.

Zombie Smash! Saga est un RPG de stratégie fantastique sur des héros épiques qui se battent sur les ruines du monde des grands-pères.



Incarnez un guerrier légendaire cherchant à trouver sa place au milieu de la bataille!



Formez votre propre groupe de héros et découvrez une aventure unique en vous engageant dans des batailles colossales de la campagne, participez à des raids épiques dans les catacombes de la nécropole, construisez votre propre clan d'alliés et élève vos héros pour traverser le monde épique des grands-pères! Télécharger le jeu gratuit ZombieSmash! Idle Saga





Smashing Zoo (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 150 Mo, iOS 11.0, Alexander Urik) Profitez des jeux d'objets les plus créatifs et uniques avec Smashing Zoo!



Vous n'utilisez pas un marteau ou des dynamites, mais un pistolet avec des munitions en forme d'animal. Imaginez le plaisir de voir des éléphants, des moutons ou d'autres animaux sortir de vos armes et frapper les objets avec des sons d'animaux amusants et fous. Vous devriez également frapper les oiseaux volants avec vos munitions, car les oiseaux vous donneront beaucoup de pièces et des munitions supplémentaires ou des armes bonus à utiliser. Si excitant et addictif!



Si vous recherchez un jeu de soulagement du stress ou d'anxiété, essayez ce jeu ! Télécharger le jeu gratuit Smashing Zoo





Shooty Quest (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1, 281 Mo, iOS 9.0, Esteban Duran) Profitez de l'époque rétro avec cette évolution rapide défi,, jeu d'arcade d'inspiration rétro. Tirer du centre de l'écran à 360 degrés, sélectionner en permanence le type de flèche qui correspond aux faiblesses des ennemis tout en esquivant les flèches, pousser les ennemis et en récupérant des objets.



Caractéristiques de jeu:



* Un gameplay unique, dynamique et amusant

* 36 niveaux, deux terminaisons

* Facile à apprendre, difficile à maîtriser Télécharger le jeu gratuit Shooty Quest





Goblin Raiders (Jeu, Action, iPad, v1.0.5, 91 Mo, iOS 10.0) Se déroulant à l'époque médiévale, Goblin Raiders est un jeu comique basé sur la physique avec un mécanisme de jeu unique et addictif qui combine à la fois stratégie et habileté. La horde de gobelins tentera d'escalader les murs de votre château. Faites tout ce qu'il faut pour les empêcher d'atteindre le sommet. Écrasez-leur la tête avec des pierres, déposez du poison dessus, mettez-les en feu, tirez-leur avec des flèches, soufflez-les en miettes, annihilez-les comme vous le souhaitez - le choix vous appartient! Télécharger le jeu gratuit Goblin Raiders

Chook & Sosig: Walk the Plank (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 1 Go, iOS 11.0, GameClub) Chook & Sosig ne sont pas vraiment des pirates, mais ils en savent un peu plus sur eux. Le duo et leurs amis décident de jouer un rôle dans une aventure effrénée remplie de personnages loufoques, de situations effrayantes, d'énigmes délicates et de nombreux trésors.



On parle donc d'un jeu de point'n'click qui a vu le jour l'année dernière sur PC, avec un certain succès, notamment grâce à son humour et ses graphismes low-cost.

Télécharger le jeu gratuit Chook & Sosig: Walk the Plank





Badlanders (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 558 Mo, iOS 9.0, NetEase Games) Badlanders, bienvenue.

Ici, sur les ruines d'une civilisation autrefois grande, les charognards se battent pour le trésor et la gloire.

Le sanctuaire de la plage rouge abritait autrefois la technologie d'armes la plus avancée au monde mais, face aux catastrophes naturelles, il est devenu un phare pour la préservation de la science et de la technologie pour toute l'humanité. Cependant, il a été de courte durée car la guerre a éclaté et le plan de préservation s'est effondré.

Les seules choses qui restent sur cette plage sanglante sont des ruines massives, des soldats en compétition et des opportunités infinies ...



Préparez-vous à entrer dans la zone de dangers. Un Battle Royale prometteur ! Télécharger le jeu gratuit Badlanders





Nouveaux jeux payants iOS :

Tales of the Neon Sea (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.17, 1,3 Go, iOS 9.0, Boke Technology Company Limite...) Au cours de la partie, le joueur va devoir explorer des scènes de crime, analyser des indices, mener des interrogatoires et beaucoup d'autres choses encore pour résoudre des énigmes et dévoiler des affaires. Serez-vous capable de mettre au jour la vérité derrière les apparences ? Dans cette histoire, on incarne un ancien policier ayant abandonné ses confrères à force d'en être déçu. Devenu détective privé, l'homme va accepter une affaire mêlant disparitions et meurtres.

Télécharger Tales of the Neon Sea à 4,49 €





Poly Bridge 2 (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 253 Mo, iOS 9.0, Dry Cactus) Le simulateur de construction de pont acclamé est de retour, et il est au top de sa forme !



Des niveaux inédits et de nouvelles mécaniques, un moteur physique personnalisé, des campagnes du Workshop et bien plus ! Redécouvre ta créativité d'ingénieur avec encore plus d'heures de casse-têtes amusants !Adrian Talens revient en force avec une nouvelle bande-son complète ! Détends-toi au son de cette musique saluée par la critique avec 13 morceaux inédits ainsi que les 18 chansons originales de Poly Bridge remasterisées ! Laisse-toi bercer par plus d'une heure et demie de doux rythmes à la guitare acoustique.Surmonte des niveaux encore plus palpitants et bondis jusqu'à la victoire avec les nouveaux ressorts. Télécharger Poly Bridge 2 à 5,49 €





Pixboy (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 102 Mo, iOS 10.0, Maciej Dabrowski) Pixboy est un scientifique fou qui a produit un élixir puissant. Malheureusement, une bande de vilains l'a volé. Aidez-le à battre tous les ennemis, à relever tous les défis, à obtenir l'élixir et à prouver qu'il est le meilleur.

Ressentez les vibrations rétro pendant des heures d'aventure!



Un véritable jeu de plateforme en 2D à l'ancienne ! Télécharger Pixboy à 3,49 €





the longest drift (Jeu, Course / Aventure, iPhone / iPad, v1.13, 127 Mo, iOS 9.0, Tepes Ovidiu) Avec The Longest Drift - ou le plus long dérapage en français - vous embarquez dans une aventure dans laquelle vous jouez une mère de famille partie à la recherche de son mari et de son fils disparus de manière mystérieuse. Conçu en plusieurs parties, le jeu alterne les phases de d'exploration, de puzzles et de pilotage. Entre les différentes zones, la mère que vous êtes conduit pied au plancher. Comme votre véhicule a été préparé par Ken Block, c'est une véritable savonnette qui dépare à tout bout de champs.



Télécharger the longest drift à 2,29 €





Five Nights at Freddys: HW (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 937 Mo, iOS 12.0, Steel Wool Games, Inc.) Voici la version mobile de Five Nights at Freddy’s: Help Wanted, une collection de mini-jeux classiques et originaux situés dans l’univers de Five Nights.



Survivez aux rencontres terrifiantes avec vos tueurs animatroniques préférés dans une collection d’expériences nouvelles et classiques de FIVE NIGHTS AT FREDDY’S™. « Là où l’imaginaire et le divertissement prennent vie ! »



Il est temps de vous salir les mains. Réparez des systèmes d’aération exigus, dépannez des animatroniques défectueux pouvant s’activer à tout moment, ou passez vos nuits dans le poste de sécurité. Télécharger Five Nights at Freddys: HW à 5,49 €