Disney+ : la saison 2 de The Mandalorian est disponible !

Il y a 50 min

Medhi Naitmazi

Alors que le confinement est de retour, The Mandalorian revient pour une saison 2 très attendue sur Disney+. Les français avaient du attendre le mois d'avril 2020 pour en profiter, en plein pandémie, c'est désormais en même temps que les autres que nous allons pouvoir découvrir la suite de la série autour de l'univers Star Wars.



The Mandalorian saison 2 est disponible sur Disney Plus

Les fans de Star Wars avaient certainement coché la date du 30 octobre sur leur calendrier, un moment unique qui marque le lancement de la saison 2 de The Mandalorian sur Disney+ avec un épisode par semaine.



Après la diffusion de la première saison qui comprenait 8 épisodes, la firme de Mickey avait essuyé un grand nombre de désabonnements. Depuis, de nombreux titres se sont ajoutés au catalogue mais c'est certainement la saison 2 de Mandalorian qui va faire revenir les plus exigeants.



C'est donc le moment parfait de s'abonner à Disney Plus.

Après les aventures de Jango et Boba Fett, un nouveau héros émerge dans l'univers Star Wars. L'intrigue, située entre la chute de l'Empire et l'émergence du Premier Ordre, suit les voyages d'un chasseur de primes solitaire dans les contrées les plus éloignées de la Galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Reste désormais à découvrir l'histoire qui a été prévue par les scénaristes autour de Baby Yoda. Jon Favreau, le réalisateur, s'est entouré de nouveaux acteurs pour cette suite explosive. On retrouve Timothy Oyphant, Temuera Morrison, Michael Biehn ou encore Katee Sackhoff.

D'après les teasers et trailers, on va croiser Mando, Baby Yoda, Cara Dun ou encore Moff Gideon. On s'attend aussi à un étrange combat de boxe, une planète gelée et quelques explosions de vaisseaux !

Donnez-nous votre sentiment sur le premier épisode de The Mandalorian 2 dans les commentaires.

