Ventes de smartphones sur T3 2020 : Apple passe 4ème, doublé par Xiaomi

Il y a 1 heure (Màj il y a 55 min)

Alexandre Godard

1

Qui vend le plus de smartphones à travers le monde ? C'est justement ce à quoi ce tableau est censé répondre avec des chiffres qui parlent du troisième trimestre 2020. Voyons ensemble qui est le roi.



Xiaomi vole la 3ème place d'Apple

On vous en parlait hier, les chiffres du T4 2020 d'Apple sont bons même sans l'iPhone 12. Pour continuer à parler chiffres, des études ont été réalisées pour déterminer le classement des meilleurs vendeurs de smartphones au T3 2020.

En regardant ce tableau, on apprend que Samsung est donc le leader mondial avec 80.4 millions de smartphones vendus. Il est suivi par Huawei qui perd 22% par rapport à l'année dernière mais qui reste tout de même deuxième malgré ses problèmes avec les Etats-Unis et l'Europe. Et nous voilà donc avec cette troisième position occupée par Xiaomi qui se permet pour la première fois de passer devant Apple, surement dû au fait que la sortie de l'iPhone 12 a été retardée. On se doute bien que le T4 2020 devrait voir Apple repasser en troisième position avec les ventes d'iPhone 12 qui d'après les échos à travers le monde, se vendent comme des petits pains (en même temps qui en doutait).



