MagSafe : pourquoi nous avons besoin d'un chargeur 20W AC ?

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Avec l'annonce de la nouvelle gamme d'iPhone 12, Apple a fait la réintroduction d'un terme qui parle aux plus anciens : MagSafe. Présente sur d'anciens MacBook, la technologie permettait d'aimanter le chargeur avec l'appareil, dans le but d'une fixation solide, sans que cette dernière ne lâche.



Hélas, MagSafe a disparu depuis plusieurs années de nos radars, laissant place à des chargeurs plus standards, sans réelle explication. Revenue d'entre les morts cette année, la technologie colle désormais nos iPhone aux chargeurs sans fil, notamment grâce à des coques spéciales.



Mais, quelle est l'histoire du retour de MagSafe ? Et pourquoi il est recommandé d'utiliser une puissance de 20W ?

Le MagSafe fait son grand retour et réclame du 20W

Comme l'a dit Apple lors de sa présentation, la surface de charge dont la firme a donné naissance permet d'accueillir une puissance allant "jusqu'à 15W", mais également d'utiliser le smartphone même avec le chargeur en main, grâce au magnétisme. Si Apple vend officiellement un accessoire de "charge rapide" maison en USB-C, il est également possible de ne pas parier sur l'accessoire officiel, puisque n'importe quel chargeur USB-PD 3.0 avec des spécifications équivalentes fera l'affaire.



USB PD (Power Delivery) est une technologie permettant de gérer une puissance plus élevée sur USB, et donc de recharger plus rapidement un appareil relié. La norme offre plusieurs profils de puissance, allant de 5 V à 20 V.



Si la technologie est intéressante, c'est que cette dernière comprend bien mieux l'appareil auquel elle est reliée, notamment ses besoins d'alimentation. Mais, en passant en version 3.0, le chargeur est également capable d'en savoir plus sur la température et le dysfonctionnement de la charge, et donc d'envoyer une certaine puissance (rappel : 5 à 20 watts) en fonction du comportement de l'appareil.



Il faut savoir que la spécification USB PD 3.0 a été publiée à la mi-2019 et donc que son déploiement prend du temps, mais pourtant, cette nouvelle technique de charge répond aux spécifications d'Apple et de son chargeur maison. Nous n'entrerons pas dans les détails dans cet article, mais grâce à sa rétrocompatibilité, l'USB PD 3.0 plafonnera toujours à 10 W avec les anciens chargeurs.



Pour être plus précis, la Pomme utilise du 9V et du 2,2A pour son chargeur MagSafe, ce que les adaptateurs USB PD 3.0 de 20 W ou plus peuvent offrir. Si vous souhaitez donc une alternative à l'accessoire officiel, il est donc possible de se tourner vers les adaptateurs 20W en PD 3.0.