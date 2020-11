Summoners War : la finale européenne 2020 aura lieu ce week-end

Comme chaque année, Com2uS organise ses championnats du monde de son excellent jeu fétiche Summoners War: Sky Arena (v6.0.9, 147 Mo, iOS 9.0), véritable référence dans le RPG au tour par tour. Bien qu'à ses débuts, ce dernier a rencontré quelques difficultés à se faire une place en Europe, il semblerait que le vent tourne depuis 2-3 ans.



C'est d'ailleurs de la finale européenne 2020 dont nous allons parle ce week-end, puisque les organisateurs viennent d'annoncer la date de cette dernière. COVID oblige, elle sera diffusée en ligne uniquement et aura lieu le 7 novembre prochain.

Summoners War: Sky Arena lance sa finale européenne

Dans le jeu Summoners War: Sky Arena, le joueur a pour but de gérer une île sur laquelle les héros de ce dernier peuvent évoluer et s'améliorer.



La stratégie est alors primordiale pour venir à bout de ses adversaires, étant donné que l'on parle d'un RPG tour par tour des plus classiques : type élémentaire de créature (ce qui vous permet de jouer avec ses qualités et ses faiblesses), attaques, barre de vie et d'expérience. Ainsi, il vous faut composer votre équipe (2, 4 ou 5 monstres) et trouver la faille de votre concurrent.



Le 7 novembre auront lieu les finales européennes du jeu, avec huit joueurs qui s'affronteront pour tenter de décrocher l’un des deux tickets qualificatifs pour la grande Finale Mondiale, le 21 novembre. La belle nouvelle, c'est qu'on retrouvera deux français dans ce groupe : Rosith Try et Alexis ‘Chene’ Bonnel.



Cette finale européenne sera diffusée sur la chaîne Youtube officielle de Summoners War Esports, le 7 novembre à partir de 14 heures. La finale mondiale permettra aux gagnants de se partage 210 000 $ de Prize-pool.

