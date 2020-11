Apple TV+ : Christopher Walken rejoint le casting de Severance

Apple TV+ continue ses ajouts et nous prépare de nombreuses productions à venir. L'une des séries qui verra prochainement le jour s'appelle "Severance", elle devrait sortir dans quelques mois et pourrait être l'une des plus grosses productions du catalogue d'Apple TV+. Produite et réalisée par Ben Stiller, elle rassemble de nombreux acteurs populaires.

Severance, bientôt sur Apple TV+

Si l'année 2020 a été un peu compliquée avec l'arrêt des tournages et probablement plusieurs productions Apple qui ont été retardés, rassurez-vous, Apple vous prépare de belles surprises pour 2021. L'une d'elles s'appelle "Severance", il s'agit d'un programme avec Ben Stiller aux commandes. Si on connait déjà la liste des acteurs qui participeront (Patricia Arquette, Adam Scott, Jen Tullock, Britt Lower...), un petit nouveau vient d'être annoncé, Christopher Walken lauréat d'un oscar jouera le rôle principal.

Connu pour ses rôles dans Voyage au bout de l'enfer, Arrête-moi si tu peux, Man on Fire ou encore Les Derniers affranchis, Walken a une carrière époustouflante avec plus de 113 films et séries tournés et 2 prix remportés.

Severance racontera l'histoire d'une entreprise du nom de "Lumen Industries" qui s'est donné pour objectif de modifier fondamentalement la vie privée et la vie professionnelle de ses clients grâce à un procédé secret qui agit directement sur le cerveau des gens en séparant leurs souvenirs.

Christopher Walken va jouer l'un des responsables de l'entreprise avec un passé très sombre, il fera tout pour se remettre dans le droit chemin.



Pour l'instant, aucune date n'a été communiquée pour la sortie de Severance, mais elle devrait arriver dès l'année prochaine.

