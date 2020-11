Tesla : une nouvelle version pour le Cybertruck

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Elon Musk continue sur sa lancée et après des nouvelles mises à jour annoncées pour ses modèles "grand public", c'est maintenant au tour du fameux Cybertruck, présenté il y a un an, de recevoir quelques modifications.

Une mise à jour pour le Cybertruck

On se rappelle tous il y a un an de la présentation raté et embarrassante de ce Cybertruck. Pour rappel, sur une scène devant du public, Elon Musk avait présenté et venté la résistance de cette voiture futuriste mais un problème malaisant est venu tout gâcher. En effet, lorsque son associé s'est amusé à lancer une pierre sur les vitres de la voiture pour prouver "l'incroyable résistance" justement, les vitres se sont tout simplement brisées alors qu'elles étaient censées résister à tel point qu'il n'y aurait même pas dû avoir une égratignure.

Nous voilà donc un an plus tard et Tesla revient avec une nouvelle version de son Cybertruck qui on l'espère, possèdera des vraies vitres résistantes aux chocs ce coup-ci. D'après certains échanges sur Twitter, l'annonce devrait être faite d'ici un mois.



Selon le site Electrek, les principales retouches seraient effectuées au niveau des fameuses fenêtres qui devraient être agrandis ainsi que renforcés (il ne faudrait pas un 2ème malaise). Cette voiture bodybuildée devrait aussi recevoir une amélioration en ce qui concerne la souplesse de ses suspensions mais la nouvelle la plus importante étant que cette version devrait être plus petite que celle d'il y a un an. On attend encore d'avoir l'annonce officielle mais un modèle plus "petit", plus compact pourrait certainement plaire à pas mal de monde même si la première version a déjà suscité un très grand intérêt avec un nombre de précommande élevées.