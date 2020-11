Activision Blizzard : certains jeux arrivent sur iOS et Android

Alexandre Godard

On ne présente plus Activision Blizzard, le célèbre éditeur de la franchise Call of Duty qui nous fait savoir qu'après le succès de Call of Duty Mobile, d'autres jeux seraient en préparation pour une arrivée sur mobile dès le courant de l'année 2021.



Activision Blizzard veut se développer sur mobile

Le jeu vidéo sur mobile s'est énormément développé ces dernières années à tel point que tous les gros éditeurs de jeux vidéo commencent à se pencher sur le sujet. On peut même parler de certains services de cloud gaming qui se démocratisent de plus en plus et qui permettent de profiter des jeux vidéo sur toutes les plateformes y compris sur mobile. Le célèbre développeur de jeux vidéo Activision Blizzard connu mondialement pour la franchise Call of Duty n'échappe pas à la règle et explique vouloir voire arriver d'autres jeux qui leur appartiennent sur mobile.

On le sait, il y a déjà Call of Duty mobile, qui fait un carton depuis de nombreux mois mais deux autres franchises devraient elles aussi débarqués sur mobile. Les deux franchises concernées ne sont autres que Crash Bandicoot et Diablo. En effet, il est expliqué qu'en 2021, Diablo Immortal et Crash : On the Run seront jouables sur iOS comme sur Android.



C'est un bon début pour Activision qui par la suite devrait continuer à rendre compatible d'autres jeux sur mobile comme pourquoi pas le mondialement connu Warcraft, à suivre...



