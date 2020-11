Apple est confronté à une pénurie de puces de gestion de l'alimentation

Noël approche et une pénurie de ce genre pourrait être catastrophique pour la firme de Cupertino. Chaque produit Apple intègre des puces de gestion de l'alimentation, c'est un élément clé qui est indispensable. Sans cette puce, il est impossible pour l'entreprise de terminer l'assemblage de l'appareil et de le commercialiser.

Une pénurie qui pourrait faire mal

Pour Apple comme n'importe quelle entreprise dans le monde, la période de Noël est celle où le chiffre d'affaires et les bénéfices décollent. Cependant, un petit imprévu de dernières minutes pourrait rendre les stocks de plusieurs produits Apple difficiles. Un rapport du média Bloomberg affirme qu'une pénurie sur les puces de gestion de l'alimention est en cours en partie à cause de la pandémie du Covid-19 qui a pris un second souffle dans une multitude de pays dans le monde.



Officiellement, le rapport dit ne pas connaitre l'intensité des dégâts que cette pénurie pourrait provoquer sur la disponibilité des produits Apple pour cette fin d'année. Il se pourrait que la firme de Cupertino arrive à contourner ce problème comme être obligé d'y faire face et annoncer des ruptures de stocks sur son Apple Store en ligne.

Plusieurs sources ayant des connaissances précises de la situation affirment que plusieurs fournisseurs qui livrent des puces de gestion de l'alimentation à Apple, mettraient l'entreprise en tête de liste pour des livraisons plus rapides. Après tout, Apple est leur principal client !

On ne connait pas le nom des fournisseurs qui sont concernés par cette difficulté, mais ce pourrait être des entreprises qui sont localisées dans des pays concernés par des restrictions liées à la crise sanitaire.



