Apple lance watchOS 7.1 en version finale

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

8

C'est la soirée mises à jour chez Apple. Après iOS 14.2 et tvOS 14.2, voilà que la firme nous propose la version finale de watchOS 7.1. Cette version importante apporte quelques nouveautés mais aussi des correctifs attendus. On espère que les derniers problèmes d'autonomie ont été réglés.

Nouveautés de watchOS 7.1

La toute dernière version de watchOS apporte l'app ECG aux clients russes et coréens. Ces derniers peuvent enfin réaliser un électrocardiogramme depuis leur Apple Watch 4, Apple Watch 5 et Apple Watch 6. De même, il est possible de recevoir des notifications en cas de rythme cardiaque irrégulier.



La mise à jour est également l'occasion de notifier les utilisateurs lorsque le niveau sonore des écouteurs appairés est trop élevé. Voilà pour les nouveautés incluses dans watchOS 7.1. La mise à jour pèse 65 Mo.

Les corrections de bugs de watchOS 7.1

watchOS 7.1 contient également les améliorations et corrections de bogues suivantes :

Résout un problème qui empêchait certains utilisateurs de déverrouiller Mac avec Apple Watch

Résout un problème où l'écran peut être sombre lors de la levée du poignet pour certains utilisateurs d'Apple Watch Series 6

Mettre à jour sa montre

Rappelons que pour mettre à jour votre montre, il faut passer par l'app Watch de l'iPhone et s'assurer que l'Apple Watch est en charge et avec 50% de batterie minimum.



Qui avait encore des problèmes malgré les deux firmwares précédents qui visaient à améliorer stabilité et autonomie ? Dites-nous tout dans les commentaires.