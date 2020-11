AAPL : Un groupe d'actionnaires autorisé à déposer plainte contre Tim Cook

Le public a commencé à découvrir Tim Cook quand celui-ci a pris la place de CEO d'Apple. Nous avons découvert en cet homme une personnalité unique, emphatique et persévérante. Si on sait que Tim Cook fait tout pour monter Apple le plus haut possible, il n'est pas à l'abri des erreurs (après tout c'est humain). Cook en a d'ailleurs fait une très grosse en 2018...

En novembre 2018, l'iPhone a connu une mauvaise passe avec des ventes en chutes libres qui a provoqué une baisse conséquente du chiffre d'affaires d'Apple. Tim Cook avait alors expliqué que les prévisions de ventes de l'iPhone étaient positives et que le smartphone réalisait de belles performances. En réalité, c'était tout le contraire...

À l'annonce de Tim Cook, un groupe d'actionnaires lié à un fonds de pension britannique se sont empressés d'investir sur AAPL pour profiter de la bonne santé des ventes d'iPhone. Cependant, ils ont vite compris que Tim Cook avait en réalité menti sur les prévisions de ventes.

Pour ce groupe d'actionnaires, il ne fait aucun doute que le CEO d'Apple a volontairement caché la réalité pour ne pas "alerter" les actionnaires de la mauvaise passe de l'iPhone. Trompés par la déclaration de Tim Cook, ces investisseurs ont perdu plusieurs dizaines de millions de dollars en valeur d'action. Aujourd'hui, ce groupe a décidé de déposer plainte contre Tim Cook pour mensonge, puisqu'ils affirment que Cook avait une connaissance bien précise de la situation, le CEO avait même revu à la baisse la production d'iPhone seulement quelques jours avant sa déclaration !

Dans ce dossier très délicat pour l'homme à la tête d'Apple, les choses ont commencé à bouger il y a quelques heures. L'affaire est jugée par Yvonne Gonzalez Rogers (la juge du dossier qui oppose Apple et Epic Games), celle-ci a autorisé les investisseurs à déposer une plainte à l'encontre de Tim Cook !

La juge a estimé que cette situation était anormale et qu'il était tout à fait recevable que les investisseurs concernés puissent attaquer Tim Cook en justice après une perte d'argent aussi importante.



Pour rappel, le CEO avait compris sa grave erreur les jours qui avaient suivi sa déclaration, il avait rapidement rectifié ses propos, mais malheureusement pour le groupe d'actionnaires, l'investissement sur AAPL avait déjà été effectué.

Pour l'instant, Tim Cook comme Apple n'ont fait aucune déclaration officielle.

Cette affaire pourrait aller loin, puisque les actionnaires ont toutes les preuves nécessaires que Tim Cook était au courant que les ventes d'iPhone étaient en difficulté à cause d'une tendance négative sur le marché chinois.



