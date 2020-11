Le nouveau jeu Apple Arcade s'appelle All of You

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Comme attendu, le catalogue du service Apple Arcade s'enrichit à nouveau en ce début novembre avec l'arrivée d'un jeu nommé All of You. Aperçu à la rubrique "bientôt disponible" sur App Store il y a un mois, le dernier né des créateurs de Love You To Bits ou encore Tiny Thief propose un puzzle familial.



Découvrons le jeu développé par Alike Studio.

All of You débarquera est disponible sur Apple Arcade

All of You est un puzzle d'aventure pour toute la famille avec un gameplay unique et accessible ainsi qu'une réalisation adorable. Le principe réside dans le fait que l'on peut mettre le jeu sur pause pour aider le personnage principal à trouver le bon chemin. Il s'agit d'une mère poule qui va voyager à travers différents endroits pour retrouver ses poussins.

Votre but sera donc d'explorer des endroits loufoques peuplés de personnages amusants, de surprises et surtout de nombreux pièges. Sans oublier des objets à collectionner. C'est beau, rempli de détails et prenant, peu importe l'âge du joueur. La singularité du titre se trouve dans le fait de pouvoir contrôler l'environnement.



Comme tous les jeux Apple Arcade, All of You est compatible avec les manettes externes et nécessite iOS 13 minimum. Si vous voulez y jouer, impossible de le télécharger sur App Store sans être abonné au service de jeux en illimité de la firme qui est vendu 4,99€ par mois.



