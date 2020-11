Sony conseille certains réglages pour sa PlayStation 5

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

1

Si vous avez précommandé votre PlayStation 5, vous voilà dans le dernière ligne droite avant de profiter de toutes les nouveautés et toute la puissance que la console next-gen a à vous offrir. Pour bien préparer ce lancement, Sony a publié quelques conseils pour profiter à 100% de ce petit bijou de technologie.



Car oui, outre les améliorations techniques, il y a le son 3D, le retour haptique ou encore les gâchettes adaptatives. Des ajouts disponibles via les accessoires de la console, mais qui demandent tout de même des paramétrages corrects.

Sony recommande certains réglages pour les nouveautés

Alors que la sortie officielle de la PlayStation 5 est prévue pour la semaine prochaine, il semblerait que Sony enchaîne les vidéos d'explications et de démonstrations. Ainsi, dans la dernière publication Youtube, la firme veut aider les futurs clients à “régler les paramètres de votre console PlayStation 5 pour améliorer votre expérience grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que le retour haptique, les gâchettes adaptives, l'audio 3D et plus encore !”.



Ainsi, le premier point concerne 3D Audio :

3D Audio est nouvelle fonctionnalité innovante dont vous pouvez profiter au travers d'écouteurs. Pour l'utiliser, assurez-vous de connecter vos écouteurs à votre manette ou à la console.

Concernant le retour haptique des nouvelles manettes, on apprend notamment que trois niveaux d'intensité sont disponibles, qu'il faudra choisir pour l'immersion dans les jeux. L'économie d'énergie est également un gros point du Nippon, qui permet d'accéder à des options avancées et trois modes : Expérience Optimisée, Utilisation Faible consommation ou Personnalisé.



La vidéo en question pour avoir les conseils de Sony sur sa PS5 :