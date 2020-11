Apple TV+ : Défendre Jacob et Truth Be Told sont les deux séries les plus populaires

Aujourd'hui, quasiment tout le monde connait Apple TV+, malgré son lancement difficile avec un catalogue quasiment vide les premiers mois, la firme de Cupertino s'est vite réveillée et a accéléré les ajouts de programmes originaux. Les premières séries ont rencontré beaucoup de succès (on parle par exemple de See, The Morning Show ou encore Dickinson). La deuxième vague de séries qui a suivi a été encore plus populaire.

Défendre Jacob est la série préférée des abonnés Apple TV+

Un casting de rêve, une histoire pleine de rebondissements... Défendre Jacob était déjà annoncé comme un chef-d'œuvre avant même que la série commence son tournage !

Avec cette série, Apple a réussi un coup de maitre, puisqu'elle a permis de générer une multitude de nouveaux abonnements qui ont poussé après les abonnés à découvrir les autres programmes originaux de la firme de Cupertino. Apple TV+ est disponible depuis plus d'un an, d'après Parrot Analytics la demande de programmes augmente fur et à mesure que les séries et films originaux gagnent en popularité.

Le rapport estime que la "seconde vague" de programmes qui ont été ajoutés à partir d'avril-mai 2020 a été bien plus populaire que les contenus qui étaient disponibles dès le lancement du service de streaming. Un signe clair qu'Apple TV+ commence à laisser son empreinte sur le marché du streaming, malgré une concurrence de plus en plus difficile avec Netflix, Prime Vidéo et Disney+ qui ne cessent de gagner en part de marché.

Comme vous pouvez le voir dans le classement ci-dessus, la série Défendre Jacob est le programme qui a tous les indicateurs au vert. Autrement dit, l'audience, le désir et l'engagement. On retrouve juste derrière Truth Be Told (renouvelé pour une nouvelle saison) et Servant (qui sera de retour dès le 15 janvier 2021). Ce TOP 3 est dominé par des programmes qui ont été mis en ligne après le lancement d'Apple TV+.



