Apple TV+ annonce deux nouvelles séries : Sunny et Mrs. American Pie

Il y a 1 heure

Vidéo

Alban Martin

Apple est en plein boom du côté de ses créations originales. Après de multiples annonces ces derniers jours, Apple TV+ vient de publier un communiqué pour évoquer la signature de deux séries, "Mrs. American Pie", une comédie en 10 épisodes avec Kristen Wiig et "Sunny", une comédie noire, avec Rashida Jones dans le rôle principal.

Mrs. American Pie

"Mrs. American Pie" suit Maxine Simmons, une femme qui tente de franchir la ligne entre les nantis et les démunis et de se faire une place dans la haute société des années 1970 à Palm Beach. Au fur et à mesure de la progression de la série, Maxine devra se demander "comment obtenir un siège à la table, et que sacrifier pour y arriver ?".



La série est basée sur le livre de l'année de Juliet McDaniel, finaliste du prix Foreword INDIES, "Mr. and Mrs. American Pie", et développée par Laura Dern ("Little Big Lies").



Kristin Wiig ("Saturday Night Live") devrait jouer le rôle de Maxine, et Laura Dern pourrait avoir un rôle clé, selon Apple. Abe Sylvia ("Dead to Me") sera le scénariste, le showrunner et le producteur exécutif.

Sunny

Ensuite, Deadline nous dévoile "Sunny" qui suit Rashida Jones ("On the Rocks") dans le rôle de Suzie, une Américaine vivant à Kyoto, au Japon. Après avoir perdu son mari et son fils dans un mystérieux accident d'avion, elle reçoit en cadeau Sunny, un robot domestique fabriqué par la société d'électronique de son mari.



Une amitié inattendue entre Suzie et Sunny conduit le duo à découvrir ce qui est arrivé à la famille de Suzie et à découvrir un monde dont Suzie ignorait l'existence.



Apple décrit "Sunny" comme un "drame sombrement comique d'une demi-heure". La série provient d'A24 et est créée par Kate Robbins ("The Affair").



Les deux nouveautés rejoindront prochainement la liste croissante de contenus originaux d'Apple TV+, dont la comédie noire des années 1980 "Physical", la comédie sportive "Ted Lasso" et la comédie musicale "Schmigadoon !