Qualcomm peut à nouveau vendre ses puces à Huawei aux Etats-Unis

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Une nouvelle autorisation américaine aurait donné l'accord à Qualcomm de traiter avec Huawei en ce qui concerne les puces pour téléphone. Il y a deux mois, une première autorisation avait été donné à Qualcomm mais elle ne concernait pas ce domaine précis.

Qualcomm et Huawei autorisés à traiter ensemble ?

Cela fait un an et demi maintenant que Huawei a été banni aux Etats-Unis, suspecté d'espionnage. Ce bannissement signifiait également une incapacité de traiter avec des fournisseurs américains dont Qualcomm. Mais ces derniers temps, les règles se sont un peu assouplies et Qualcomm a justement réussi à obtenir l'autorisation de traiter avec Huawei pour vendre ses produits mais cela ne concernait pas forcément les puces pour téléphone.

Selon un média chinois, cette deuxième autorisation récemment obtenue concernerait ce coup-ci l'autorisation pour Qualcomm de vendre des puces téléphone à Huawei. Toujours selon ce même média, il serait donc possible d'envisager des SoC Snapdragon dans certains futurs smartphones Huawei.



Bien évidemment, on attend la confirmation de la part de Huawei et/ou de Qualcomm mais si cela été confirmé, cela permettrait à Huawei de voir son avenir s'éclaircir dans ce domaine. Pour rappel, il y a quelques temps, le président de Huawei, Guo Ping, avait expliqué à travers un discours public que si les États-Unis le permettaient, Huawei était prêt à utiliser des puces Qualcomm.



Source