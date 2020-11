Samsung TV QLED : des promos idéales pour les PS5 et Xbox Series X

Alban Martin

Comme chaque année chez Samsung, les derniers modèles de téléviseurs de la marque sont en promotion. Avec la sortie des consoles next-gen, PS5 et Xbox Series X, c'est juste parfait avec des tv QLED compatibles 4K HDR, HDMI 2.1, etc.



Mais pour les clients Apple, on parle également d'écrans compatibles avec AirPlay et Apple TV.

Les TV Samsung QLED 2020 en promotion chez Boulanger, Fnac et Darty

Avec la sortie de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X cette semaine, mieux vaut avoir une télévision compatible avec les dernières normes comme le 120 Hz, le HDMI 2.1 ou encore la 4K HDR. Vous pourrez alors profiter pleinement des nouveaux titres à venir comme Gran Turismo 7, FIFA 21, NBA 2K21, Assassin's Creed Valhalla, etc.

Du côté du groupe Fnac / Darty et autre Boulanger, on propose de belles réductions sur ces téléviseurs, de 10 à 20%, sans oublier un ODR supplémentaire dans le cadre de la Samsung Blue Week. Cela offre, en plus de la réduction affichée :

10 % supplémentaire

15 % pour l’achat de 2 produits Samsung éligibles achetés

20 % pour l’achat de 3 produits Samsung éligibles achetés

Les écrans QLED utilisent la technologie des points quantiques en plaçant une couche de nanocristaux liquides entre l’écran LCD et le système de rétroéclairage LED. Cela permet d'avoir des couleurs plus éclatantes et des noirs plus profonds, sans perdre en luminosité, contrairement à l'OLED.

Pour le reste, la gamme QLED 2020 propose la 4K / UHD, le HDR10+, le Bluetooth 5, le Wi-Fi et une compatibilité avec Google Assistant et Alexa. Sans oublier la partie AirPlay et Apple TV, évidemment. Sans oublier SmartThings de Samsung, le Bluetooth Audio et les assistants Bixby, Alexa et Google.

