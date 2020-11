Photos : L'iPhone 12 Mini et l'iPhone 12 Pro Max, des clients ont fait le déplacement

Julien Russo

Depuis la commercialisation de son tout premier smartphone, Apple a toujours présenté la sortie de nouveaux iPhone comme un grand événement. À chaque fois on voit des photos d'employés applaudir et les clients sortir le sac à la main avec le grand sourire. Cette année, avec la pandémie en cours, Apple a conseillé aux clients de passer par l'Apple Store en ligne. Une situation exceptionnelle qui a un peu gâché l'ambiance festive du lancement des iPhone 12.

Certains Apple Store dans le monde ont pu faire comme s'il n'y avait pas de pandémie (enfin presque)

Aujourd'hui avait lieu la seconde partie du lancement des iPhone 12. Vous avez été nombreux à réceptionner votre nouvel iPhone par UPS ou DHL, mais d'autres ont aussi fait une fausse attestation pour vérifier si l'Apple Store à côté de chez eux avait du stock ou même un revendeur comme la Fnac ou Boulanger (oui ce n'est pas bien).

Si en France et dans beaucoup de pays européens le lancement des iPhone 12 Mini et 12 Pro Max a été gêné par le confinement, dans certains pays comme la Chine ou encore l'Australie, les Apple Store ont été autorisés à accueillir des clients et faire presque comme si tout était normal !

À Pékin, il était difficile de respecter la distanciation physique avec le monde qui s'est présenté devant l'Apple Store pour espérer acheter l'un des deux nouveaux iPhone.

Un autre pays a pu profiter d'un lancement des nouveaux iPhone "à peu près normalement", il s'agit de l'Australie. Après un mois d'août catastrophique en ce qui concerne les nouveaux cas de Covid-19, le pays a réussi à inverser les tendances et passer de 400 cas par jour à seulement 10 en moyenne. Les autorités ont été plus souples avec les commerçants et les Apple Store ont eu le feu vert pour accueillir les clients pour le lancement des iPhone 12 Mini et 12 Pro Max. Bien évidemment, la distanciation physique devait être respectée et le masque était obligatoire. Même si on ne voit pas les sourires à cause des masques, on devine quand même des clients heureux d'avoir entre leurs mains le dernier smartphone d'Apple !

Voici quelques photos qui nous viennent de l'Apple Store de Sydney.

