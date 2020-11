Brawlhalla va fêter ses 5 ans avec un évènement

Voilà déjà 5 ans que les développeurs d'Ubisoft et de Blue Mammoth ont lancé un jeu de baston sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Brawlhalla (v5.00, 652 Mo, iOS 11.0) va donc souffler ses bougies au travers d'un évènement, qui vient d'être officialisé par les deux studios.



Avec la mise à jour 5.0, disponible depuis hier, les joueurs peuvent découvrir de nouveaux objets, des skins et des fonctionnalités exclusives. Voici la bande-annonce de cette occasion spéciale :

Brawlhalla souffle ces cinq bougies

Brawlhalla prend la forme d'un Super Smash Bros en ligne, en optant pour un modèle économique free-to-play, offrant également du cross-play. Le jeu propose des parties en 8 vs 8 mais aussi en 4v4, 3v3, 2v2 et 1v1 qui rencontre un fort succès auprès des joueurs depuis sa sortie.



Ainsi, les développeurs d'Ubisoft et de Blue Mammoth célèbrent les 5 ans du jeu au travers d'une grosse mise à jour et d'un nouvell

​​​​​​​ évènement. On retrouve des objets exclusifs, un nouveau skin Bodvar, un schéma de couleurs exclusif, une émote et plus encore.



De quoi remercier les millions de joueurs qui continuent de remplir les différentes arènes depuis les débuts du jeu...

