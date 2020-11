Mac M1 : même en virtualisant avec Rosetta, Apple bat Intel

Pour finir, le benchmark donne 5 888 points en multi-coeurs avec Rosetta 2, soit largement moins que les 7 346 points de la version native de Geekbench. Mais c'est aussi un peu moins bien que le Core i9 d'Intel, ce qui le place au niveau des Core i7. Seul le Mac Pro avec ses puces Intel Xeon fait mieux, mais il coûte au moins trois fois plus cher.

Les benchmarks s'enchaînent sur les nouveaux Mac M1. Après un benchmark de la puce M1 sur le MacBook Air qui affichait un score supérieur au dernier MacBook Pro 16 pouces avec Intel Core i9, cette fois c'est le même ordinateur mais sous architecture x86. En effet, macOS 11 intègre Rosetta 2, un outil de virtualisation qui fait tourner les apps compilées pour les Mac Intel sous architecture arm64 (puce M1). Et la perte de performances n'est que de 20% sur Geekbench .

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.