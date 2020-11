Apple met en vente les MacBook Air M1, MacBook Pro M1 et Mac Mini M1

Medhi Naitmazi

5

Annoncés mardi dernier, les tout nouveaux Mac avec puce M1 Apple Silicon sont désormais en vente. Les premiers acheteurs reçoivent aujourd’hui leur nouvel ordinateur, les autres peuvent se l’offrir. Il s’agit des MacBook Air M1, MacBook Pro M1 et Mac mini M1 qui remplacent les modèles avec puce Intel.

Des Mac surpuissants et moins chers

Apple a lancé la transition vers Apple Silicon avec trois premiers Mac équipés d’une puce M1. C’est une révolution après quinze années de partenariat avec Intel. Désormais, les ordinateurs de la firme ont une nouvelle architecture avec un SoC basé sur ARM qui offre des performances améliorées à tous les niveaux. Nous avons vu les benchmarks CPU, GPU et même SSD qui ne laissent aucun doute sur les performances. Mieux, l’autonomie des MacBook a été doublée grâce à une consommation énergétique en forte baisse. Le MacBook Pro atteint les 20 heures.



Et si vous vous posez la question, les trois modèles offrent la même puissance, à ceci près que le MacBook Air qui démarre à 1129€ perd un cœur GPU en version de base et n’a pas de système de refroidissement actif. Il tiendra donc moins longtemps un effort soutenu. Mais à un tel prix, jamais un Mac n’avait offert de telles prestations.



Les premiers Mac à puce Apple M1 avec 8 cœurs CPU et 7/8 cœurs GPU peuvent être configurés avec jusqu’à 16 Go de RAM et 2 To de stockage.

Les MacBook Air M1 démarre donc à 1129€, le MacBook Pro M1 à 1449€ avec la Touch Bar et le Mac mini M1 à 799€..

Acheter le MacBook Air M1 à 1129€

Acheter le Mac mini M1 à 799€

Acheter le MacBook Pro M1 à 1449€