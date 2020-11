Bêta 2 pour iOS 14.3 et iPadOS 14.3 avec peu de nouveautés

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Apple est très pressée avec une deuxième bêta pour iOS 14.3 et iPadOS 14.3 (build 18C5054c) qui arrive moins d’une semaine après la première version. La nouvelle bêta est disponible pour les développeurs et les testeurs publics, et se concentre essentiellement sur les corrections de bugs.

Quelles nouveautés dans iOS 14.3

Apple n’a pas dévoilé de notes de version pour la bêta 2, mais il y a fort à parier que ce sont des correctifs pour la plupart des modifications. Espérons que le bug des SMS soit corrigé.



Nos premiers tests montrent que les icônes créées à partir d’un raccourci ouvrent directement l’app voulue désormais, avec simplement une petite bannière pour avertir l’utilisateur.



Pour mémoire, la première bêta d’iOS 14.3 apportait le format ProRAW pour l’appareil photo des iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, le support de la manette DualSense de la PS5, un nouveau moteur de recherche par défaut nommé Ecosia ou encore des informations sur le casque Airpods Studio et les traqueurs AirTags.

La version finale d’iOS 14.3 devrait être disponible durant le mois de décembre, comme iOS 13.3 l’an passé.

Comment mettre a jour l’iPhone ou l’iPad

Après avoir installé le profil d’approvisionnement sur le Dev Center d’Apple ou s’être inscrit au programme bêta public de la firme pour le récupérer, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la deuxième bêta d’iOS 14.3.