Mac mini M1 : un démontage permet d'apercevoir la puce Apple

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

Un démontage du nouveau Mac mini M1 est apparu sur le forum eGPU.io (site actuellement indisponible) nous offrant un premier aperçu en réel de la nouvelle puce M1 d'Apple. Le SoC qui explose tous les benchmarks est soudée sur une carte logique beaucoup plus petite que celle trouvée dans le modèle 2018 de l'ordinateur à la pomme.

La puce Apple Silicon se montre pour la première fois

Le M1 est la puce APL1102, abritant un processeur à 8 cœurs, un GPU à 8 cœurs, un moteur neuronal à 16 cœurs, des contrôleurs d'entrée / sortie, et bien plus encore. C'est le cerveau de la machine. La mémoire système unifiée est également visible sur le côté droit de la puce et occupe beaucoup moins d'espace que les modules de RAM autonomes utilisés dans le Mac mini précédent, contribuant à la plus petite carte logique.



Comme prévu, le passage à la mémoire système unifiée signifie qu'il n'y a plus la possibilité d'ajouter de la RAM, comme c'était le cas avec le précédent Mac mini, alors choisissez bien entre 8 Go ou 16 Go de mémoire lors de la configuration du Mac mini. Le SSD reste également soudé à la carte mère, il n'y a donc pas d'augmentation du stockage possible.



Voici quelques images des composants internes :