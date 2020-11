Apple déploie une mise à jour supplémentaire d’iOS 14.2 pour iPhone 12

La mise à jour d’iOS 14.2 ne change donc pas de numéro mais juste de numéro de build 18B111. La première version d’iOS 14.2 était marquée 18B92. Mais si vous n’avez pas un iPhone 12, vous ne la verrez pas dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. En réalité, même sur iPhone 12 ce n’est pas comme cela qu’on peut l’avoir. Si vous avez déjà iOS 14.2, il faudra passer par un ordinateur et brancher son iPhone. iTunes sur Windows ou le Finder sur MacOS recherchera alors le nouveau firmware à installer. En revanche, difficile de savoir ce que contient cette mise à jour qui est réservée aux nouveaux iPhone 5G et qui n’est pas suffisamment importante pour être numérotée d’une autre manière. Espérons que le bug des sms a été corrigé, même si il semble toucher plutôt iOS 14.2 qu’un modèle spécifique.

Apple a déployé discrètement une nouvelle version d’iOS 14.2 à destination des derniers iPhone. Comme elle le fait régulièrement sur Mac, la firme propose une mise à jour supplémentaire mais uniquement pour les iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Il s’agit toujours d’ iOS 14.2 , dont version finale est arrivée il y a deux semaines pour tous les appareils.

