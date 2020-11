Apple TV+ s'offre le film sur le jeu Tetris avec Taron Egerton

Alban Martin

Deadline rapporte qu'Apple TV+ s'est offert «Tetris», le prochain film qui explore l'histoire unique derrière le jeu vidéo révolutionnaire. Avec l'acteur britannique Taron Egerton et Jon S. Baird à la réalisation, le tournage de «Tetris» débutera le mois prochain en Écosse.

Un film sur le célèbre Tetris arrive en exclusivité chez Apple

Egerton, qui a récemment reçu un Golden Globes pour Rocketman, joue Henk Rogers, un concepteur de jeux vidéo néerlandais qui a d'abord obtenu les droits de distribution de «Tetris» sur consoles, où il a forgé sa popularité. Il a été fortement impliqué dans un différend sur les droits d'auteur de la franchise dans les années 1980 avec Nintendo. Les producteurs doivent encore définir les autres rôles du projet. Par exemple, on ne sait actuellement pas quel acteur incarnera l'ingénieur logiciel russe Alexey Pajitnov, qui a créé le jeu vidéo original «Tetris» en 1984, et les hommes d'affaires Robert et Kevin Maxwell.



«Tetris» est produit par Marv Films de Matthew Vaughn et le scénario a été écrit par Noah Pink. Une date de sortie n'a pas encore été déterminée.



Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu vidéo d'association de briques, la vidéo de The Gaming Historian sur YouTube est intéressante :



Le géant de la technologie Apple continue sa frénésie de dépenses cinématographiques, avec de riches accords récents pour Emancipation de Will Smith-Antoine Fuqua, Killers Of The Flower Moon de Martin Scorsese, le film de Jack Gyllenhaal Snow Blind et Justin Timberlake dans Palmer après le lancement cet été de Greyhound avec Tom Hanks.