Apple s'offre le film de SF "Fingernails" lors du festival de Cannes

⏰ Hier à 21:30

Alban Martin

Apple vient de faire l'acquisition des droits du prochain long métrage de fiction de science-fiction intitulé "Fingernails". Selon Deadline, le film était considéré comme l'un des plus courus sur le marché cannois 2022. Et bien le programme sera diffusé dans le monde entier, en exclusivité, sur Apple TV+.

Un premier film en anglais pour Christos Nikou

Le principe de "Fingernails", dont les acteurs principaux sont Jessie Buckley et Riz Ahmed, est qu'un test peut révéler si les couples mariés sont vraiment amoureux. Des établissements ont été créés pour proposer des relations fonctionnelles, en regard des résultats de ces tests. Le personnage d'Ahmed, Trevor, travaille comme coach en amour. Le personnage de Buckley, Anna, est sceptique quant à leur réussite.

Cate Blanchett, Coco Francini et Andrew Upton de Dirty Films produiront aux côtés de FilmNation Entertainment. Jerome Duboz sera le producteur exécutif. FilmNation sera le studio du long métrage, dont la production débutera plus tard cette année. Il s'agit des débuts en langue anglaise du réalisateur Christos Nikou.



Le premier film de Nikou, Apples, a été présenté en avant-première au Festival du film de Venise et est devenu l'entrée officielle de la Grèce aux Oscars. Nkou a coécrit "Fingernails" avec le co-scénariste d'Apples, Stavros Raptis, et Sam Steiner.



La division cinéma d'Apple TV+ a véritablement un budget illimité ces derniers temps avec des acquisitions de premier plan et des récompenses à la pelle. En mars, Apple est devenu le premier service de streaming à remporter l'Oscar du meilleur film pour son film CODA. La prochaine première du service sera Cha Cha Real Smooth, qui sortira le 17 juin et qu'Apple a acquis à Sundance.



Quant à "Fingernails", le montant déboursé par la filiale Apple Original Films n'a pas été divulgué.