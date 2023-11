Le film de science-fiction Fingernails est disponible sur Apple TV+

Une fois n'est pas coutume, Apple étoffe son catalogue vidéo. Après la docu-série The Endfield Poltergeist, la firme lance "Fingernails", un film de science-fiction dirigé par le réalisateur Christos Nikou et mettant en scène un casting de stars comprenant Jessie Buckley, nominée aux Oscars ("The Lost Daughter"), Riz Ahmed, lauréat des Oscars ("Sound of Metal"), Jeremy Allen White, lauréat d'un Golden Globe ("The Bear") et Luke Wilson ("The Goldfinch").

Une sortie en salles avant le streaming

Voici le synopsis :

Anna (Buckley) et Ryan (White) ont trouvé le grand amour. Une nouvelle technologie controversée l'a prouvé. Il n'y a qu'un seul problème : Anna n'en est toujours pas sûre. Elle accepte alors un poste dans un institut de tests d'amour et rencontre Amir (Ahmed).

Fingernails est une exploration de science-fiction des liens romantiques de l'amour, entre les gens. Il existe une machine capable de dire si un couple est parfaitement assorti. Le film montre les conséquences de ce qui pourrait arriver si une telle compatibilité pouvait être testée.



Dans l'histoire, Anna et Ryan (joués respectivement par Buckley et White) ont été informés par la machine qu'ils sont parfaitement compatibles l'un avec l'autre. Mais les sentiments intimes d'Anna sont confus. Elle accepte un emploi dans un institut de tests d'amour et trouve un nouvel intérêt amoureux en la personne d'Amir (Ahmed), un collègue de travail.



Fingernails affiche actuellement une note de 71% sur Rotten Tomatoes, ce qui n'est pas au niveau des dernières productions d'Apple.

Comment regarder Fingernails

"Fingernails" a été projeté pour la première fois dans les cinémas de Los Angeles et de New York le vendredi 27 octobre 2023, et est désormais diffusé en avant-première mondiale sur Apple TV+, ainsi que dans d'autres cinémas sélectionnés, à partir de ce vendredi 3 novembre 2023.



Vous pouvez regarder Fingernails avec un abonnement Apple TV+ à 9,99 €. Oui, le tarif a encore grimpé, il était initialement de 4,99 € puis depuis fin 2022 à 6,99 €. Les nouveaux abonnés peuvent bénéficier d'une période d'essai gratuite de sept jours. Vous pouvez également obtenir l'Apple TV+ dans le cadre de l'offre Apple One et partager un abonnement unique avec jusqu'à cinq autres personnes.



L'application TV d'Apple est incluse sur les appareils Apple tels que l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple TV 4K. Mais vous pouvez également obtenir le service sur des plateformes telles que l'Amazon Fire Stick, les clés Roku, les décodeurs Comcast Xfinity, la PlayStation, la Xbox et les téléviseurs connectés récents. Sans oublier les PC et Android via tv.apple.com.



Voici la bande-annonce vidéo :