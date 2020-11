Bridge Constructor Walking Dead est de sortie sur mobile

Medhi Naitmazi

L'excellent Bridge Constructor version Walking Dead est déjà disponible sur App Store, Play Store et autre Steam. Il s'agit d'une belle collaboration qui pimente le jeu de construction de pont avec de nouveaux défis et mécaniques. Oui, la construction parfaite n'est pas forcément ce qui est recherché ici...



Regardez la vidéo de gameplay :

BC: The Walking Dead est disponible sur iOS, Android, PC et Switch

Le nouvel opus vous propose de faire échapper un groupe de survivants face à des hordes de marcheurs morts-vivants et une communauté humaine hostile. Si la construction fait toujours partie intégrante du gameplay, il y a des nouveautés comme les pièges (objets, explosifs, appâts, véhicules, ...) ou bien des malfaçons travaillées pour que l'ouvrage s'écroule lors du passage des zombies. Jouissif et très bien réalisé. Tout cela se fera avec les personnages préférés des fans de la série (ou du comic) comme Daryl, Michonne et Eugène.

La franchise Bridge Constructor a beau avoir été prolifique avec de nombreux jeux depuis l'original, cette déclinaison apparait bien plus fun que les précédentes et surtout plus diversifiée que jamais.

Créez des infrastructures élaborées et des pièges mortels

Une intrigue captivante avec de nouveaux visages ainsi que des personnages et véhicules emblématiques de la série

De nombreux niveaux casse-tête et d'innombrables rôdeurs dévoreurs de cerveau

Utilisez des objets mobiles et des explosifs à votre avantage pour leurrer les rôdeurs vers leur destin tragique

Sauvez les survivants et décimez les hordes de morts-vivants

Physique ragdoll brutalement drôle.



Ne perdez plus de temps, téléchargez Bridge Constructor The Walking Dead sur iPhone, Android, PC et Nintendo Switch. Le jeu est vendu 4,99€ sur App Store et Play Store.

