Google Stadia arrive sur iOS via Safari dans quelques semaines

Il y a 1 heure

Julien Russo

1

Apple l'a fait comprendre à une multitude de reprises, les services de streaming de jeux ne sont pas les bienvenus sur l'App Store. Et Google Stadia va contourner le règlement comme xCloud, GeForce Now et LunaEn effet, ils ne parviennent pas à respecter les strictes règles de la boutique d'applications d'Apple. Une décision bien regrettable qui impacte une fois de plus l'expérience utilisateur des possesseurs d'iPhone et d'iPad.

Google Stadia passe par Safari sur iPhone et iPad

Avec Apple, Google semble avoir compris une chose... Quand la firme de Cupertino dit "non", ça ne sert à rien de discuter et polémiquer pendant des mois. Plutôt que de faire le choix d'entrer en conflit comme le fait en ce moment Epic Games, Google a préféré développer sa propre solution et passer par une "application web" consultable comme un site internet.

Dans quelques semaines, Google proposera à tous les propriétaires d'iPhone et d'iPad de profiter de son service Google Stadia directement depuis le l'application Safari !

Le service sera accessible par une icône sur votre écran d'accueil (comme si c'était une app téléchargé sur l'App Store), la seule différence c'est que l'icône redirigera vers une ouverture de page internet avec Google Stadia déjà prêt.

Cette solution était inévitable pour l'équipe Google Stadia, le service rencontre peu de succès et n'hésite pas à attirer de nouveaux utilisateurs avec des promotions exceptionnelles comme une manette offerte pour toute précommande de Cyberpunk 2077.



Le manque de popularité ne se serait clairement pas arrangé si la firme de Mountain View avait fait le choix de se séparer des centaines de millions de personnes qui sont sur iOS et iPadOS.



Le concurrent Nvidia GeForce Now vient d'annoncer aussi le contournement de l'App Store en proposant une application web. L'avantage de ce service c'est le catalogue plus vaste que celui de Google avec des jeux comme Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2 ou encore Shadow of the Tomb Raider.