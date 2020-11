Nvidia GeForce Now est disponible sur iOS via Safari

Il y a 2 heures

Alban Martin

C'était officiel depuis deux semaines, le service de jeux en streaming de Nvidia vient d'arriver sur iOS et iPadOS en bêta et de manière détournée. En effet, GeForce Now n'a pas pu être validé en tant qu'application mais passe par Safari pour fonctionner. C'est également le moyen pour Epic Games de revenir malgré le bannissement de celui-ci de l'App Store.

Nvidia passe par Safari pour GeForce Now sur iPhone et iPad

Après avoir introduit les jeux PC sur les Chromebooks et les Android plus tôt cette année, NVIDIA lance maintenant son service GeForce NOW sur les appareils iOS. À partir d'aujourd'hui, les membres GeForce NOW pourront jouer à des jeux PC sur leur iPhone ou iPad via le navigateur Safari.



GeForce NOW propose un vaste catalogue de jeux PC, notamment Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2 Beyond Light, Shadow of the Tomb Raider, etc. Les membres peuvent également profiter de jeux tels que Watch Dogs: Legion avec Ray-tracing et DLSS activés. Cependant, vous aurez besoin d'une manette de jeu comme le Razer Kishi pour pouvoir jouer à ces jeux.



NVIDIA a également annoncé que GeForce NOW arriverait sur le client Web Chrome sur les plates-formes Linux, PC, Mac et Android au début de l'année prochaine.

Comment jouer et à quel prix

Pour commencer à jouer à des jeux PC sur votre iPhone ou iPad, tout ce que vous avez à faire est de lancer Safari et de visiter play.geforcenow.com. Si vous n'êtes pas abonné à GeForce NOW, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour le tester. Les abonnements Founders sont disponibles pour 5 $ par mois, mais vous pouvez obtenir un meilleur tarif lorsque vous vous inscrivez pour un abonnement Founders de 6 mois pour 24,95 $. En France, les prix sont 5,49€/mois ou 27,45€ pour 6 mois.

Fortnite, à venir

Pour GeForce Now, Nvidia travaille avec Epic Games afin de proposer une version tactile de Fortnite. En effet, quelques millions de joueurs se sont habitués à jouer sans manette et Epic souhaite leur offrir le choix.