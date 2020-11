Apple et TSMC travaillent sur les puces gravées en 4nm

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Réagir

Apple et TSMC travaillent toujours ensemble afin de continuer à produire des processeurs toujours plus puissants au fil des années. Après le 5nm présent sur les iPhone 2020, voici qu'on apprend que le 5nm + pourrait débarquer en 2021 et le 4nm en 2022.

Apple ne rigole pas avec le processeur

On le sait et c'est totalement logique, après avoir été le premier à sortir un smartphone avec une puce gravée en 5nm, Apple travaille d'arrache-pied sur les futures puces 4nm en collaboration avec son partenaire TSMC, afin de toujours garder une longueur d'avance sur la concurrence.



Selon une société de recherche taïwanaise nommée TrendForce, la puce A15 qui serait implanté dans les iPhone de 2021 serait gravée en 5nm + qui selon le site de TSMC est une version améliorée et plus performante que la version 5nm. Pour ce qui est de la puce 4nm, il faudrait sans doute attendre la puce A16 et les iPhone de 2022. Pour rappel, plus la gravure est petite et plus les performances, l'autonomie... sont améliorés.



TSMC travaille aussi sur les puces Apple Silicon et donc la puce M1, ce qui signifie qu'à l'avenir (on le sait déjà), les futurs puces M1X ou M2 devraient elles aussi franchir un palier en tout point. Comme toujours, les années à venir s'annoncent passionnantes du côté de la firme de Cupertino.



Source