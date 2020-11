Apple défend son modèle face à la publicité ciblée dans iOS 14

Medhi Naitmazi

Le mois dernier, une coalition de huit organisations civiles et de défense des droits de l'homme a écrit une lettre ouverte au PDG d'Apple, Tim Cook, concernant la décision de l'entreprise de retarder la sortie de la nouvelle fonctionnalité App Tracking Transparency dans iOS 14. Cette dernière, déjà implémentée dans iSoft, permet à l’utilisateur de ne pas être suivi entre les applications et donc de ne pas être ciblé par la publicité.



Apple vient de répondre à cette lettre, rappelant ses pratiques de confidentialité et offrant plus de détails sur la décision de retarder la fonction de transparence du suivi publicitaire.



Apple explique le retard de App Tracking Transparency

Dans une lettre envoyée à l'organisation Ranking Digital Rights, Jane Horvath d'Apple, directrice principale de la protection de la vie privée mondiale, a réaffirmé que la société estime que «la vie privée est un droit humain fondamental». Horvath explique qu'Apple a retardé la fonctionnalité App Tracking Transparency (ATT) dans le but de donner aux développeurs plus de temps pour se préparer aux changements. On imagine que la pandémie a pesé dans la balance.

La lettre confirme également que la fonctionnalité de transparence du suivi des applications, conçue pour permettre aux utilisateurs de désactiver le suivi entre différentes applications, sera bien disponible l'année prochaine. Une fois en vigueur, les développeurs devront également demander l'autorisation avant de suivre un utilisateur sur des applications ou des sites Web.

Nous avons reporté la sortie d'ATT au début de l'année prochaine pour donner aux développeurs le temps dont ils avaient besoin pour mettre à jour correctement leurs systèmes et leurs pratiques en matière de données, mais nous restons pleinement attachés à ATT et à notre approche élargie de la protection de la vie privée. Nous avons développé ATT pour une seule raison : parce que nous partageons vos inquiétudes concernant le suivi des utilisateurs sans leur consentement et le regroupement et la revente de données par les réseaux publicitaires et les courtiers en données.

Horvath poursuit en soulignant que les fonctionnalités de transparence du suivi des applications n'empêchent pas la publicité, mais encouragent plutôt la publicité qui respecte la confidentialité :

La publicité qui respecte la vie privée n'est pas seulement possible, c'était la norme jusqu'à la croissance d'Internet. Certaines entreprises qui préféreraient que ATT ne soit jamais mis en œuvre ont déclaré que cette politique pèse uniquement sur les petites entreprises en limitant les options de publicité, mais en fait, la course aux armements de données actuelle profite principalement aux grandes entreprises avec des ensembles de données volumineuses. Les réseaux publicitaires axés sur la confidentialité étaient la norme universelle en matière de publicité avant que la pratique de la collecte de données sans entrave ne commence au cours de la dernière décennie. Nous espérons que les demandes croissantes des utilisateurs en matière de confidentialité et de sécurité, ainsi que des changements comme ATT, rendront ces normes publicitaires axées sur la confidentialité à nouveau robustes.

Facebook taclé par Apple

En outre, Horvath a de vives critiques à l'égard de Facebook, affirmant que le réseau social a clairement indiqué que son intention était de collecter autant de données que possible sur ses utilisateurs :

En revanche, Facebook et d'autres ont une approche très différente du ciblage. Non seulement ils permettent le regroupement des utilisateurs en segments plus petits, mais ils utilisent des données détaillées sur l'activité de navigation en ligne pour cibler les publicités. Les dirigeants de Facebook ont ​​clairement indiqué que leur intention était de collecter autant de données que possible sur les produits propriétaires et tiers pour développer et monétiser les profils détaillés de leurs utilisateurs, et ce mépris de la confidentialité des utilisateurs continue de s'étendre pour inclure davantage de leurs produits.

D'un autre côté, Facebook a critiqué la fonction de transparence du suivi publicitaire dans les applications et a déclaré qu'elle pourrait entraîner une baisse des revenus publicitaires jusqu'à 40%. Facebook aurait rencontré des partenaires publicitaires pour discuter de l'impact que le changement aura sur la publicité lorsque les utilisateurs auront la possibilité de désactiver facilement le suivi multiplateforme.



Apple souligne à nouveau aujourd'hui que la publicité qui protège la vie privée des utilisateurs est possible. Par exemple, Apple donne aux utilisateurs la possibilité de désactiver la personnalisation des publicités en fonction des données propriétaires dans l'application Réglages. Pour les utilisateurs pour lesquels les annonces personnalisées sont activées, Apple les regroupe par caractéristiques similaires, ce qui garantit qu'une campagne ne peut pas identifier un utilisateur donné.



Voilà, Apple a mis les choses au clair et confirme le lancement de ATT début 2021.