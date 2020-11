La série thriller "Losing Alice" débarque le 22 janvier sur Apple TV+

Une toute nouvelle série va débarquer sur Apple TV + fin janvier 2021. Il s'agit de la série Losing Alice dont Apple avait racheté les droits il y a quelques mois. Voyons ensemble l'histoire de ce thriller psychologique.

On en parlait déjà il y a quelques mois, Apple a racheté les droits d'un thriller psychologique israélien nommé Losing Alice. A ce moment-là, la marque à la pomme avait signé un partenariat avec Doria Media afin de produire une première saison sur Apple TV+. Cette fois-ci on avance puisque la firme du Cupertino vient d'annoncer que la série sera disponible à partir du 22 janvier 2021. Cette première saison sera composée de 8 épisodes dont 3 qui devraient être disponibles le jour du lancement, les autres arrivant par la suite.



Voici le synopsis de l'histoire :

«Losing Alice» est un voyage cinématographique passionnant qui utilise des flashbacks et des flash-forward dans un récit complexe et satisfaisant qui emmène le spectateur à travers la conscience et le subconscient de l'esprit de son protagoniste. La série suit Alice (jouée par Ayelet Zurer), une réalisatrice de 48 ans, qui ne se sent pas pertinente depuis qu'elle a élevé sa famille. Après une brève rencontre dans le train, elle devient obsédée par une scénariste femme fatale de 24 ans, Sophie (interprétée par Lihi Kornowski), et finit par abandonner son intégrité morale afin d'atteindre le pouvoir, la pertinence et le succès. À travers le prisme de cette femme Faust, la série explore des questions telles que la jalousie, la culpabilité, la peur du vieillissement et les relations complexes que les femmes entretiennent entre elles et entre elles. Mais surtout, «Losing Alice» est une lettre d'amour pour la réalisatrice encore trop rare.