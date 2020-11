Elon Musk veut proposer une Tesla moins chère en Europe

Corentin Ruffin

Le constructeur de voitures électriques Tesla continue d'accroître sa domination sur le marché, mais également à tenter de nouvelles choses pour conquérir de nouveaux clients. Si la compagnie d'Elon Musk présente de beaux résultats aux États-Unis, elle aimerait pousser encore plus en Europe afin d'être plus présente.



Pour ce faire, il semblerait que la firme ait eu une nouvelle idée : commercialiser une Tesla plus compacte, mais moins cher, exclusivement dans nos pays.

Une Tesla spéciale et moins chère pour le marché européen ?

Il semblerait que l'un des nouveaux projets d'Elon Musk concerne l'Europe... Son but ? Être plus présent sur notre marché en proposant un véhicule plus adapté. Lors d'une conférence européenne sur les batteries, le CEO a pointé du doigt que, jusqu'à présent, les voitures sont conçues pour les Américains, moins pour les lois européennes.

Aux Etats-Unis, les voitures ont tendance à être plus grandes pour des raisons de goûts personnels, en Europe elles tendent à être plus petites", a indiqué Elon Musk en lançant déjà les contours d'un modèle plus adapté aux villes d'Europe.

Il a donc émis l'idée d'un nouveau modèle, plus compact, mais également plus accessible pour le marché :

Il y a beaucoup de designers et d'ingénieurs talentueux en Europe (...) et ils ne voudront pas se contenter d'une version européenne développée en Californie.

