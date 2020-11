Fifa 21 : les détails de la mise à jour PS5

Alexandre Godard

Le vendredi 4 décembre, Fifa 21 passe la vitesse supérieure avec sa mise à jour spéciale next gen. Au menu, des amélioration graphiques, sonores, et même de gameplay... Et pour finir en beauté, cette mise à jour est totalement gratuite pour tout le monde, en tout cas ceux qui ont acheté la version PS4.



FIFA 21 s'offre une beauté sur PS5

Dans un Playstation Blog publié hier, les développeurs de Fifa 21 ont expliqué en détails ce qu'allait apporter la mise à jour next gen à venir sur PS5. Pour rappel, Ea Sports avait indiqué que cette mise à jour, tout comme le passage de Fifa 21 de PS4 à PS5, serait gratuite pour tous. Cette grosse mise à jour next gen sera disponible sur PS5 comme sur Xbox Series mais avec des avantages en plus pour la PS5 qui possède les fameuses gâchettes adaptatives.

La manette DualSense PS5 :

Avec plus de contrôle à la fois sur l’intensité et l’emplacement du retour haptique, vous pourrez désormais ressentir des choses comme un puissant tir du pied gauche, avec des vibrations dans la partie gauche de la manette, ou un retour plus intense lors de tacles frontaux que lorsque les joueurs se bousculent dans un coin ou lors de coups francs.



Les gâchettes adaptatives de la manette sans fil DualSense nous permettent d’augmenter la résistance de la gâchette à mesure que l’endurance s’épuise, ce qui veut dire que vous pourrez ressentir les effets de la fatigue des joueurs tout au long du match.







Les améliorations graphiques et visuels :

Un nouveau système de lumière différée, nommé Rendu LiveLight, crée des environnements de football ultra réalistes. Le Rendu LiveLight se combine également à une technologie de flexion musculaire et de rendu des cheveux à l’unité, le tout afin d’immerger le joueur dans un niveau de détail encore plus poussé. Une nouvelle caméra de gameplay vous offrira aussi une tout autre perspective sur ces points. La GameCam EA SPORTS s’inspire de l’apparence et du ressenti des plus grandes retransmissions de football, et c’est ce qui fera toute la différence dans ce jeu.

L'atmosphère sonore du jeu :

Premièrement, le PreMatch Live (live d’avant-match) ajoute une série de nouvelles cinématiques pour accroître l’immersion dans le match. Vous verrez les spectateurs affluer aux guichets et bien plus encore pour poser le décor de match le plus authentique que nous avons été capables de créer jusqu’ici.



Deuxièmement, nous sommes désormais en mesure de recréer les scènes incroyables qui accompagnent un but gagnant dans l’UEFA Champions League ou bien un but d’égalité lors d’une relégation ou d’un sauvetage. De nouveaux Big Goal Moments (instants de buts grandioses) signifient que vous pourrez voir le public en délire dans les gradins et la joie sur le terrain après les buts décisifs.

Le gameplay :

Les Responsive Multi-Touch Animations (animations multi-touches réactives) permettent un tout autre niveau de réalisme, améliorant la qualité visuelle et la réactivité des animations liées au ballon, ce qui vous offre plus d’agilité et de contrôle sur le ballon que jamais avec plus de 700 nouvelles combinaisons d’animations. Grâce à l’Off-Ball Humanization (humanisation hors ballon), les joueurs adopteront des comportements plus humains. Ils essuieront la sueur de leur visage, crieront pour qu’on leur fasse une passe et reprendront leur souffle après un sprint.

À noter également que les temps de chargement et la fluidité des menus seront aussi grandement améliorés. Pour finir, il est important de rappeler une nouvelle fois que cette mise à jour qui débarque le 4 décembre est gratuite pour les possesseurs d'une PS5 ou d'une Xbox Series. Comme toujours, pour les connaisseurs de Fifa et surtout du mode FUT, on ne doute pas sur le fait que les améliorations visuels et sonores seront à coup sûr de qualité, en revanche pour ce qui est des 700 nouvelles améliorations au niveau du gameplay, on attend de voir pour juger, EA Sports ayant énormément déçu sur ce point ces dernières années.